أوقاف أسوان تحدد 69 مسجداً للإعتكاف فى العشر الأواخر لشهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بأسوان المساجد التى تم تخصيصها للاعتكاف فى رمضان ، بالتزامن مع دخول العشر الأواخر من الشهر الكريم، وإحياء هذه السنة التى كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحددت الأوقاف 69 مسجداً داخل محافظة أسوان موزعين على مختلف المراكز والمدن، منهم 22 مسجداً للاعتكاف بإدارة أسوان، ومسجدين تابعين لإدارة دراو، بالإضافة إلى 14 مسجداً بإدارة كوم أمبو، و31 مسجداً بإدارة إدفو.

الإعتكاف

مساجد أسوان

وقد شملت قائمة أسماء وأماكن هذه المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف للتأكيد على أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

وكانت قد اختتمت فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بقرى “حياة كريمة” بجمعية تنمية المجتمع بقرية كوروسكو بمركز نصر النوبة، والتي نظمها فرع ثقافة أسوان بحضور نجوى أحمد، مدير الثقافة، وقيادات وأهالى نصر النوبة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة ، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" لعبد المنعم فتح الرحمن، تلتها محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للمياه" لأحمد الحلبى من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ثم محاضرة بعنوان "فى بيتنا مدمن" وكيفية اكتشاف ذلك من خلال الأسرة، والطرق المثلى لعلاجه فى سرية تامة بالمجان عن طريق الخط الساخن 16023.

أنشطة متنوعة

مساجد أسوان

وتضمنت الفعاليات معرض كتاب لإصدارات الهيئة بعنوان " الكتاب صديقى " وأختتمت بفعاليات ورش الحرف البيئية وهى ورشة حرف بيئيه، والتى تضم أعمال الحرف البيئية والمشغولات اليديوية حيث أقيم معرض لنتاج الورش الفنية، ثم أقيم عرض فنى لاكتشاف المواهب الفنية لأبناء قرية كوروسكو على المسرح بقيادة الفنان أحمد المهدى، وأيضاً تم تنظيم ورشة فنية للأطفال للرسم على الوجوه.

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مشدداً على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .