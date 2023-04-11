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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة المؤشرات الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة المؤشرات الخاصة بالصحة والسكان. 

وأكد الهجان، خلال الاجتماع، أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية، موجهًا بتضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة. 

وقال إن الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة. 

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وخلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس الإقليمى للسكان، نتائج توصيات الجلسة السابقة، كما تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء فى المجلس، ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعي والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين. 

وأوضح محافظ القلوبية أن إعادة بناء المواطن تعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة. 

كما ناقش محافظ القليوبية مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية.

وأكد الهجان أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الإقليمي للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق أفضل النتائج فى مختلف قضايا الوعى المجتمعي.

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