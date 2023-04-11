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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنسيق الحضاري يقيم معرض ذاكرة المدينة "عمارة وعمران"

صدى البلد

تحت رعاية وزير الثقافة دكتورة / نيفين الكيلاني يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " وبالتعاون مع المجلس الاعلي للآثار معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة ١٨٨١ الى ١٩٥٤ ".


وهي نتاج أعمال لجنة حفظ الاثار العربية آنذاك ،والذي يقام في الفترة من ١٦ الي ١٨ ابريل  ٢٠٢٣ بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا ، وذلك احتفالا باليوم العالمي للتراث. 

  

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تقوم فكرة المعرض على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الاثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الاثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني لها كما يعرض المعرض لدور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه.

التنسيق الحضارى المجلس الاعلى للاثار الصور الفوتوغرافية اليوم العالمي للتراث الآثار العربية

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