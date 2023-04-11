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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قربت من ربنا.. كهربا يكشف سر تألقه مع الأهلي.. شاهد

كهربا
كهربا

كشف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر تألقه مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإيقاف.

وسجل كهربا هدفا في فوز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أمس الإثنين، ليتوج الأحمر بطلا لكأس مصر للمرة 38 في تاريخه.

وقال كهربا في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”:" أشكر جماهير النادي الأهلي على ثقتهم ودعمهم لنا، وأيضا أشكر الجهاز الفني على دعمه لي خلال الأيام الماضية".

وأضاف:" الحمد لله قربت من ربنا جدا في الفترة الماضية وأيضا بدعم جمهور الأهلي ودعم عائلتي وصلت لهذه المرحلة وإن شاء الله اللي جاي خير".

وتابع:" مهما حصل بيطلع شائعات وكلام مش طبيعي، لكن أنا قفلت على نفسي، كنت تصل لي رسائل صعب أشوفها، وكان البعض يعاملني بطريقة “مش كويسة” في الشارع، لكن وضعت كامل تركيزي على الملعب من أجلي إسعاد عائلتي وجمهور النادي الأهلي".

الأهلي يوجه الزمالك في السوبر الماضي:

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 5 مايو المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري، بالإمارات.

الأهلي سيلعب باعتباره بطل كأس مصر، بينما يخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

 

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