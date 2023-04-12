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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

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استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث هناك تأثير للسحب الممطرة على القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية.

 أمطار رعدية على القاهرة ومعظم المحافظات

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا مرورا بالقاهرة الكبرى، حيث تتفاوت شدة الأمطار الرعدية، على هذه المناطق، كما تتساقط حبات البرد.


سقوط أمطار رعدية على هذه المحافظات

 

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن السحب ستتجه شرقا لتتساقط الأمطار علي بورسعيد ودمياط والإسماعيلية حتي تصل الي السواحل الشرقية مع الساعات الاولي لصباح الأربعاء تكون متفاوتة الشدة و رعدية أحيانا.

أمطار رعدية


وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية معروفة بالتقلبات الجوية.

 

سقوط أمطار تصل إلى سيول

 

وقالت خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية، أن هناك أمطار تصل إلى حد السيول في شبه جزيرة سيناء، لافتة إلى أن بعض مناطق الجمهورية شهدت أمطار من خفيفة إلى متوسطة بسبب كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأوروبا.

وأكدت أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون غدا عندما تسجل 21 درجة ما يعني عودة الشتاء من جديد، موضحة أن الذروة في محافظات الوجه البحري ومطروح التي تشهد أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن الأمطار تتقدم نحو الإسماعيلية وهناك أمطار حالية على القاهرة والجيزة ولكنها خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض المناطق يوم الأربعاء.

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