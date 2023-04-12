اتبسطت.. تارا عماد عن دورها في مسلسل الصندوق..شاهد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها عدة صور من كواليس مسلسل “الصندوق” عبر صفحتها علي الموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت:"عاليه في مسلسل الصندوق، اتبسطت اوي بالدور ده لاسباب كتير"

شهد مسلسل "الصندوق" ظهور أول مثير وغامض للنجمة تارا عماد، كعازفة كمان في فرقة أوبرا القاهرة.

وظهرت تارا عماد في دور عالية، عازفة الكمان فى أوركسترا أوبرا القاهرة حيث أرسل مجهول صورة لها تظهر فيها مع عضو من فريق الأوبرا وذلك داخل صندوق ألغاز جديد، أرسله مجهول للثلاثي نور (هدى المفتى) و يوسف (علي قاسم) وياسين (أحمد داش)، كما أرسل أيضاً داخل الصندوق فيديو لـ تارا (عالية) وهي تعزف الكمان باحتراف فى حفل بالأوبرا.