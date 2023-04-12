الأشعة تثبت انتهاء موسم عبد الله السعيد الأفريقي مع بيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد قائد الفريق خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وخرج السعيد مصابا بين شوطي المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، بعدما تعرض للإصابة من التحام قوي.

وخضع عبد الله السعيد لأشعة وفحص طبي أثبت إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، سيغيب على إثره لقرابة ٨ أسابيع عن الملاعب للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق.

أشار المدير الرياضي إلى أن الموسم الأفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية، لقائد بيراميدز انتهى تماما بسبب مدة غيابه التي تصل إلى شهرين كاملين.

يذكر أن نادي بيراميدز كان قد أبدى استيائه الشديد قبل المباراة من إصرار اتحاد الكرة على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر، حيث اعتبر حكم اللقاء الالتحام القوي الذي تعرض له السعيد محاولة منه للحصول على مخالفة أمام منطقة الجزاء ولم يحتسبها حتى مخالفة لصالح السعيد، رغم قوة الالتحام والذي تأكد معه بعد الأشعة غياب اللاعب لمدة طويلة.