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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع مشتبك.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة "كهربا"

صدى البلد

 


قال المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إنه منذ فترة أصبحت أي مباراة تقود المنافسين إلى شكاوى، مؤكدًا أن الأهلي لا يستفز أحدا، وليس لديه أي مشكلة مع أحد، ولكننا نفاجئ بأننا ننجر في متاهات.


وأضاف المهندس عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الأمر لم يعد كرة ولم نعد قادرين على الاستمتاع، مشددًا على ضرورة التصدي للأمور السيئة لأنها ستقود الناس إلى أمور غير محمودة، وأنه يجب على المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية بالتصدي لهذه الممارسات السلبية.


كما أوضح القيعي، أن مشكلة كهربا فيها وضع مشتبك والغرامة كبيرة جدًا، وأنه تلقى حكم ويجب على كل الأطراف تسديد ما عليها، وأن النادي غير قادر على معرفة الغرامة التي عليه، ولا لمن يتم تسديدها، مؤكدًا أن الأهلي يدعم كهربا بكل قوة، وهو لاعب مهم ويثبت نفسه كل يوم.

القيعي يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا 

وأشار إلى أنه الغرامة ليست من شأن اللاعبين، معربًا عن شكره لمشاعرهم الطيبة بعدما أعلنوا تبرعهم لجمع مبلغ الغرامة ومساعدة كهربا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأمر يخص النادي الأهلي وليس اللاعبين

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