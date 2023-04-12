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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يلتقي بوفد اللجنة العلمية لإنتاج لقاح كورونا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسام فهمي مقرر اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لمُناقشة خُطوات استكمال تصنيع اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون بين المراكز البحثية المصرية في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة مع شركة إيفا فارما، والذي يعُد مثالًا للتعاون بين الجهات البحثية والقطاع الخاص.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تصنيع اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمُساهمة في حماية المواطنين من جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في أن تصبح مصر ضمن الدول المُنتجة للقاحات، بما يخدم الشعب المصري، والعربي، والإفريقي.

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وخلال اللقاء، بحث الجانبان الخُطوات القادمة؛ لاستكمال إنتاج اللقاح بمرحلتيه الثانية والثالثة.

 

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لإنتاج لقاح يوازي المنتجات العالمية، والخروج بمنتج وطني يُسهم في القضاء على فيروس كورونا.

 

من جانبه، أكد د.حسام فهمي على أهمية هذا اللقاء في بحث بعض الموضوعات المهمة لمواجهة أي تحديات تواجه إنتاج اللقاح.

 

وأشار د. حسام عبدالغفار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية؛ لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح المصري الجديد "Egyvax" المُضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح.

 

شهد اللقاء، د.محمد سعد مدير معهد أبحاث اللقاحات والأمصال البيطرية، د.ليلي جاد الله مدير بحوث التطوير بشركة إيفا فارما، د.وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، د.حسين فتحي باحث بشركة داتا كلين.

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