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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تنظم ندوة عن منح فولبرايت.. شارك عبر هذا الرابط

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة  من أجل النهوض بالعلم والعلماء ، عن ندوة معلوماتية حول منح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 12 إبريل 2023 ( عن بعد)  فى تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال تطبيق زووم

وأوضحت أن عنوان الندوة سيكون Fulbright Commission in Egypt وستناقش الندوة فرص التى تقدمها فولبرايت المختلفة للمصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتطور المهني في الولايات المتحدة ‏‏ .
 

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وأشارت إلى أنه سيقوم كلًا من سارة جلال ، مسؤول البرامج ، نهى صلاح  مسؤول البرنامج بإلقاء المحاضرة المعلوماتية عن البرنامج. 
 

بينما للمشاركة فى الندوة المعلوماتية يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالى.

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