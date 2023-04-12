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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. توقيف متسلل وإحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

علم الأردن
علم الأردن

احبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني، اليوم "الأربعاء"، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وحسب صحيفة “عمون” الأردنية، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف أنه "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد المهربين وتراجع الآخرين إلى داخل العمق السوري".

ولفت المصدر إلى أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على مواد مخدرة وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى كميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

الأردن الجيش الأردني تهريب الأراضي السورية مكافحة المخدرات المهربين

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الأردن.. توقيف متسلل وإحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

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