تجوَّل على كوكب المريخ وأنت بمنزلك..  NASA تنشر خريطة تفاعلية لـ"الكوكب الأحمر"

ظل الوصول إلى كوكب المريخ المسمى بالكوكب الأحمر، حلمًا يراود رواد الفضاء و الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (وكالة ناسا) لسنوات طويلة، وهو على الرغم من كونه أقرب كوكب إلى الأرض، إلا أنه ما زال بعيدا عن البشر بمسافة تصل إلى 34.8 مليون ميل.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية، توقع الملياردير إيلون ماسك أن تطأ أقدام البشر الكوكب الأحمر للمرة الأولى في عام 2029 ، بينما وكالة ناسا كانت أقل تفاؤلا و أكثر تحفظًا مع جدولها الزمني التوقعي، وتنبأت هبوطًا على كوكب المريخ في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات من القرن الحالي، وليس قبل ذلك.

كوكب المريخ

ولحسن الحظ، أنت لست في حاجة للانتظار لسنوات طويلة قادمة لاستكشاف المريخ، بل يمكنك فعل ذلك والتجول في أرضه وأنت في منزلك هنا على كوكب الأرض دون أي عناء أو مشقة، ولن تحتاج أن تكون رائد فضاء أو القيام بأي مغامرة، لأن ناسا وفرت طريقة سهلة للغاية مع إصدارها خريطة تفاعلية جديدة تتيح لك استكشاف العديد من منحدرات وحفر المريخ.

وقال جاي ديكسون، قائد مشروع إنتاج الخريطة التفاعلية وعالم معالجة الصور: "أردت شيئًا يمكن للجميع الحصول عليه بسهولة"، حتى أطفال المدارس يمكنهم استخدام الخريطة التفاعلية أو كبار السن يمكنهم استخدام الخريطة والوصول للمريخ من المنزل، الهدف من المشروع كما يقول "ديكسون" هو تقليل الحواجز أمام الأشخاص المهتمين باستكشاف المريخ.

وأوضح ديكسون أنه تم صناعة الخريطة التفاعلية لكوكب المريخ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا باستخدام 110.000 صورة التقطتها مركبة استكشاف المريخ التابعة لناسا، وهي صور تغطي مساحة حوالي 270 قدمًا مربعًا (25 مترًا مربعًا) من السطح في كل بكس.

وتصور الخريطة التفاعلية للكوكب الأحمر مجموعة من الخصائص الجيولوجية الدقيقة والمذهلة بتفاصيل لا تصدق، بما في ذلك المنحدرات والفوهات والحوامات الغبارية، ولاستكشاف الخريطة بكل تفاصيلها، استخدم الماوس للتكبير والتصغير في المنطقة التي تريد التركيز عليها، أو انقر واسحب لتدوير كوكب المريخ.

وإذا كنت ترغب في استكشاف أي ميزات معينة ، فانقر فوق اسم الميزة في المربعات الموجودة أسفل الشاشة.

الجدير بالذكر أن كوكب المريخ كوكب المريخ هو رابع كوكب يبعد عن الشمس، يتميز بأرضه الصحراوية الباردة ومغبر، بلا حياة في ذاته شبه ميت مع غلاف جوي رقيق جدًا، لكنه أيضًا كوكب ديناميكي به مواسم مختلفة مثل الأرض، وأغطية جليدية قطبية ، وأخاديد ، وبراكين منقرضة، وهو دليل على أنه كان أكثر نشاطًا في الماضي. ويستغرق يوم واحد على سطح المريخ ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة والسنة هي 687 يومًا من أيام الأرض.

استكشف الخريطة التفاعلية لكوكب المريخ من خلال النقر على هذا الرابط