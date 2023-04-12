رئيس الوزراء الأوكراني يجدد طلب الحصول على مقاتلات F-15 من أمريكا

جدد رئيس الوزراء الأوكراني ، دينيس شميهال، اليوم الاربعاء، طلبه للحصول على مقاتلات F-15 و F-16 وصواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة ووزير الدفاع لويد أوستن في تصريحات في قمة اجتماعهم في البنتاجون.

قال شميهال: "سوف ننتصر في هذه الحرب ، ولكن لتحقيقها بشكل أسرع وبأصابات أقل ، ولا تزال أوكرانيا بحاجة إلى دعم عسكري مكثف"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولم يعلق أوستن على الطلبات المحددة ، لكنه التزم بتوسيع إنتاج الأصول العسكرية في الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقال أوستن: "سنواصل الاستثمار في قاعدتنا الصناعية الدفاعية لزيادة الإنتاج".

كما شكر أوستن أوكرانيا لتركيزها على المساءلة عن المساعدة الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل.

وأضاف أوستن: "اسمحوا لي أن أشيد بكم على المستوى غير المسبوق من الشفافية الذي قدمته أوكرانيا لضمان بقاء مساعدتنا الأمنية في أيدي المدافعين عن أوكرانيا".

وتجاهل أوستن سؤالا حول تأثير الوثائق السرية المسربة من البنتاجون على أوكرانيا.

وفي مارس ، انضمت سلوفاكيا إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي في التعهد بإرسال طائرات مقاتلة من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد قال إن قرار بولندا إرسال الطائرات المقاتلة هو قرار سيادي لن يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال طائرات إف -16.

