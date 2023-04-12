رسالة الإمام الحلقة 21.. خالد النبوي يحتد على زوجته بسبب سلمى أبوضيف

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21، تطورا جديدا في الأحداث حيث قرر شقيق زوج هند الراحل ام يستعيد حقه من ميراث شقيقه وقرر أن يطرد هند “سلمى أبوضيف” وخادمتها من المنزل إلا أنه لم يجد سوى الخادمة وقام بطردها.

بينما تقرر حسنة “أروى جودة” أن تستضيفها يومين فى منزلها حتى تتبين الحقيقة الكاملة وتعود هند بعد اختفائها بسبب واقعة فضيحتها مع عمرو “رامز أمير”.

اما عمرو يحاول ان يقنع الشيخ إدريس “أمير صلاح الدين” بأنه برئ ولا يرتكب أى فاحشة كما صور البعض وشقيق زوج هند الذى كان يرغب فى الزواج منها الا انها رفضته.

وأبدت زوجة الإمام الشافعى “سماح السعيد” انزعاجها مما تعرضت له هند وعمرو بعد أن طالهما الفضيحة واتهامهما بارتكاب الفاحشة وقالت للإمام الشافعى “خالد النبوى” أن أخاف على بناتى من كلام الناس والحاقدين ليرد عليها الشافعى بحدة أن بناتى لا يمكن أن يطولها أى مكروه ولا يجوز أن يخرج هذا الكلام من زوجة الشافعى.

كما أبدى الشافعى اصراره للوقوف مع هند لأنها مظلومة وما تعرضت له شيء غير مُرضٍ.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.