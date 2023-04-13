دعاء اليوم 22 من رمضان للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 10 كلمات

يكثر البحث مع الثلث الأخير من الليل عن دعاء اليوم 22 من رمضان، خاصة مع دخول ثاني ليالي العشر الأواخر من رمضان 2023، ودعاء اليوم 22 من رمضان للرزق والمغفرة وقضاء الحاجة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أن دعاء اليوم 22 من رمضان في الثلث الأخير لاشك مُجاب، إذ يتجلي فيه المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده، فيغفر ويعفو ويجيب السائلين، لذا لا تترد في دعاء اليوم 22 من رمضان، واعلم أن في هذه الأيام ليلة هي خير من ألف شهر.

الدعاء

دعاء اليوم 22 من رمضان

الدعاء هو العبادة، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :”قال الله تعالى :يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئـًا لأتيتك بقرابها مغفرة “رواه الترمذي .

ومن دعاء ليلة 22 رمضان ويومها للرزق ما يلي:

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشداً.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبيوخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهمّ اجعلني في شهر رمضان المبارك من المُستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين، يا رب العالمين يا كريم.

اللهمّ حبّب إليّ في رمضان الإحسان، وكرّهني بالفسوق والعصيان وحرّم عليّ السّخط والنيران بعونك يا رب العالمين.

اللهمّ ارزقنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم يا رب العالمين.

اللهمّ أهَلّْه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ودفع الأسقام، والعافية والرزق الواسع.

دعاء اليوم 22 من رمضان للمغفرة

اللهمّ اجعل ما تبقّى من رمضان أيّامًا جابرة للقلوب وساترة للعيوب وماحيةً للذنوب ومفرّجةً للقلوب.

اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا، العام وأعوامًا مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، استجب منا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان.

اللهمّ اجعلني فيه من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، والمقرّبين إليك بإحسانك يا رب العالمين.

اللهمّ اجعلني فيه من المُستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين.

اللهمّ حبّب إليّ في رمضان الإحسان، وكرّهني بالفسوق والعصيان وحرّم عليّ السّخط والنيران بعونك يا رب العالمين.

اللهم بارك لنا في شهر رمضان ، اللهمّ أهَلّْه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ودفع الأسقام، والعافية والرزق الواسع.

اللهم بلّغنا رمضان أيّامًا عديدة وأعوامًا مديدة بفضلك وكرمك يا كريم، اللهمّ أعنا على طاعتك وعبادتك على الوجه الذي تحبّه وترضاه يا كريم.

اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين يا رب العالمين يا كريم.

اللهم اجعل شهر رمضان الكريم شهر خير علينا أجمعين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار واجعلنا فيه من المغفور لهم يا رب العالمين.

اللهمّ أعنّا في شهر رمضان المبارك على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك، اللهم يسر لنا قدوم شهر رمضان المبارك يا ميسر الأمور يا رب العالمين.

اللهمّ بلّغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهمّ ارزقنا صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا يا الله يا رب العالمين.

اللهم مع استقبال شهر رمضان، بلغنا ما نود وما نُ حب وما نرجو، واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابًا إلى‏‎‏‎ الجنة لا يسد، اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغيِّر ويحسن حالنا، ويطهر أنفسنا ويهذب أرواحنا، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار وارزقنا الجنة من باب الريان.

اللهم اجعل ما أسعى إليه يسعى إليّ، يارب إني استودعتك نفسي وحياتي وأحلامي فهب لي من توفيقك ما يرضيني، اللهم اجعل طريقي مفتوح للخير دائماً و ابداً.

اللهُم اجمع بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك ، اللهُم الاجابة لكل دعاء وأمنية.

اللهم ألهمني في أمري الصواب، وَ يسِر لي في كل مسألة جواب، وَ نجني من كل أنواع العذاب، وَ بيض وجهي يوم يشتد الحساب، وَ زين مجلسي بخير الأصحاب، واجعل دعائي دعاء مستجاب.

الدعاء في رمضان

دعاء ليلة القدر مكتوب

ومن دعاء ليلة القدر مكتوب ومأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

اللهم اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي، وزوجتى وذريتي، وأدخلهم في رحمتك.

اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

ربنا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من عتقائك من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أن تغفر لنا وأن تجعلنا من أهل الجنة وأن تبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تغفر لوالدينا وتدخلهم الجنة بلا حساب، وأن تسترنا وتكفنا شر خلقك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ترزقنا تلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.



ويمكن اغتنام هذه الليالي المباركة، كما قال الله تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ومن بين هذه الأدعية المباركة، حيث أقسم الله تعالى بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن فضل العمل الصالح فيها.

«اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك».