أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. محمد بن زايد يزور القاهرة.. عيد خميس العهد

أخبار مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



51 عاما على علاقات مصر والإمارات.. أخوة أسسها حكيم العرب

تجمع مصر والإمارات علاقات راسخة تمتد لنحو 51 عاما، وهو ما ترجمه الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات …

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يبحثان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك

صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بأخيه، ضيف مصر العزيز، الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً اعتزاز مصر، حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة…

محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخي الرئيس السيسي.. بحثنا تعزيز علاقتنا الراسخة

غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقع تويتر للتعبير عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة…

قبلة يهوذا وتسليم السيد المسيح وقراءة سفر أيواب.. أهم أحداث أربعاء البصخة

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الأربعاء، صلوات أسبوع الآلام "أربعاء البصخة"، الذى يتضمن العديد من الأحداث الهامة والمصيرية في حياة السيد المسيح…

الأمطار مستمرة غدا .. الأرصاد تعلن موعد استقرار الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، سوف تشهد حالة الطقس على البلاد حالة من الاستقرار التدريجي على كافة أنحاء البلاد…

شاهد.. لحظة وصول محمد بن زايد رئيس الإمارات إلى مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة…

مصر تستنكر اتهامها من وزير إثيوبي بـ تسييس قضية سد النهضة

استنكر السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، إتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية مصر…

مجلس الإمارات للمستثمرين لـ صدى البلد : أنشطتنا بمصر بلغت 28 مليار دولار

قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات تاريخية ووشائج أخوية أصيلة صادقة نسجت شراكة وثيقة جمعت بين البلدين…

السيسي وبن زايد يتفقان على التضامن العربي لمجابهة التحديات في مختلف الأصعدة|صور

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين…

خلال التقلبات الجوية والأمطار.. أهم توصيات التعامل الصحيح مع الدواجن والماشية

أصدرت وزارة الزراعة عدة توصيات لمربي الثروة الحيوانية والداجنة حول كيفية التعامل مع الاحوال الجوية غير المستقرة ، وذلك نظرا لظروف سوء الأحوال الجوية و انخفاض درجات الحرارة و الامطار…

غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس "خميس العهد" من دير مارمينا بمريوط

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات وقداس خميس العهد من دير القديس مارمينا بمريوط بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس الدير، والأباء الرهبان والكهنة…

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

رحب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة حافز توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه، معلقا: “تلك الزيادة هى هدية الرئيس السيسي للمزارعين في عيد الفطر”…

النقل تقرر محاسبة السفن السياحية الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية بالدولار.. مستند

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارا، بتحصيل ومحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ المصرية، بالدولار الأمريكي، وفقا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الحكومي 488 لسنة 2015…

الوزراء يوافق على تعديل قرار إنشاء هيئة الأبنية التعليمية .. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء ، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية…