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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. بيان عاجل من الجيش بشأن التطورات الأخيرة في البلاد

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القوات المسلحة السودانية اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً بشأن تداول تقارير حول تحرك قوات الدعم السريع السوداني للقيام بعمليات عسكرية باتجاه مطار مروي.

وقال الجيش السوداني في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون".

وأضاف البيان: "بناءا على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".

وتابع: "هذه التحركات والإنفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين وفاقم من المخاطر الأمنية وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

وقال البيان: "لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية و الولائية واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".

واستطرد البيان: "تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الإتفاق الإطاري وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية والتي لم تبخل في سبيل تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار".

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