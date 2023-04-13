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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

صدى البلد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 20683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة.

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