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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان إيراني روسي صيني باكستاني عاجل من أجل إعادة إعمار أفغانستان

أفغانستان - أرشيفية
أفغانستان - أرشيفية

أصدرت روسيا وإيران والصين وباكستان بيانا مشترك، اليوم الخميس، بعد اجتماع غير رسمي في سمرقند‏، حيث أعلنوا من خلاله استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان وتطوير العلاقات الاقتصادية معها، وفقا لوكاس تاس الروسية.

ووفقا للبيان الرباعي، ‏فقد أعرب الوزراء المشاركين في الاجتماع عن استعدادهم لمواصلة دعم السلام في أفغانستان وإعادة إعمارها، وعقد صفقات اقتصادية وتجارية معها، وكذلك الاستثمار في اقتصادها بمساعدة دول المنطقة والمجتمع الدولي.

‏كما أشاد الوزراء باستقبال ملايين الأفغان من قبل دول المنطقة، وخاصة إيران وباكستان، ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لكابول. 

كما دعا الوزراء أعضاء المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان.‏

ومن جانبه، كان قد ‏قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، متحدثا في اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في الصين في مارس 2022، إن طهران استقبلت حوالي 850 ألف لاجئ أفغاني بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد في ربيع عام 2021.

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