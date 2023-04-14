الحلوى السورى تنافس الحلوى الدمياطى في رمضان

تشتهر محافظة دمياط بكافه أنواع الحلويات الشرقية والغربية والتى تتواجد فى أغلب المحلات على مدار العام، إلا أن شهر رمضان الكريم له خصوصية فى الحلويات، حيث يبدع صناع الحلويات فى دمياط فى صناعة مختلف الأنواع الشهية و اللذيذة ولاسيما الكنافة والقطايف.

وتنشر محال الحلويات المتخصصة بصناعة الكنافه والقطايف ولاتصنع سواهم طوال شهر رمضان.

الحلوى السورى تنافس الحلوي الدمياطى برمضان

ظهرت الحلوى السورى لتنافس الحلوى الدمياطى ،خلال شهر رمضان، فدمياط هى بلد الحلويات وعلى الرغم من شهرة محافظة دمياط في صناعه الحلويات الا ان الحلويات السورية تغزو الشارع الدمياطى بأهم واشهر الحلويات الدمياطيه وهى الكنافه بكافه انواعها.



الكنافه السورى تختلف عن الكنافة الدمياطى

هناك إقبال كبير من الدمايطه على شراء الحلوى السورى لاختلافها عن الحلوى الدمياطى وتنوعها وأكثر ماتشتغل به الحلوى السورى الكنافه بكافه انواعها ولهذا لجاء الدمايطه أيضا لصناعة والتجار أنواع مختلفه للكنافه.



واللافت هذا العام هو الزي السورى للعاملين بمحلات الحلويات حيث حرص السورين على ارتداء الزى السورى المميز هم يقوم بيبع الحلويات خلال شهر رمضان كنوع من التسويق والدعاية للحلويات السوريه.

أبو فواز السورى يحرص على ارتداء الزي السورى

يقول أبو فواز السورى، أنه يقيم بدمياط منذ ٨ سنوات ويعمل في مجال الحلويات ولديه مطعم الا انه يعشق الدمايطه ورواد المحل من أبناء دمياط فياتون لشراء الكنافه السوريه بمختلف انواعها والبقلاوة والتى تختلف تماما عن الكنافه والبقلاوة الدمياطى فلكلا منهم مذاقه المختلف عن الاخر.

ويضيف انه حريص على ارتداء الزى السورى فأصبح شهيرا بين الدمايطه بهذا الزى الذي يحتفظ به ومميز أيضا، فالأطفال الدمايطة يأتون للتصوير معه بالزى السورى.

https://fb.watch/jKCPFwOZCn/