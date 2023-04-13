عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 22.. نضال الشافعى وحمزة العيلى يتفقا على ولاية مصر

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث يحاول المطلب “وليد فواز” أن ينقذ السرى “حمزة العيلى” بعد أن اعتقله الجروى “نضال الشافعى” وجاء تحرك المطاب بعد ام قتل العباسى “فراس سعيد” بالسم. 

ويتفق الجروى “نضال الشافعى" مع السرى “حمزة العيلى” على أن يتولى أداة مصر على أن يتولى الجروى قيادة الشرطة والجند وذلك بعد ان يتخلصا من المطلب والى الفسطاط “وليد فواز” وهى الرسالة التى ارسلها الخليفة أمير المؤمنين بعد أن علم بالاوضاع المضطربة فى الفسطاط. 

بعد انتقاده لتربيتها بناته.. رانيا يوسف لطليقها: كنت فين من 13 سنة

بعد تصريح ارتداء ابنته فستان البطانة.. رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا. 

خالد النبوى نضال الشافعي حمزة العيلي وليد فواز مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

بيان عاجل من السعودية بشأن عودة العلاقات بين البحرين وقطر

موضوعات متعلقة

رسالة الإمام الحلقة 22.. قتل العباسى بالسم وظهور سلمى أبو ضيف

ليل أم البنات الحلقة 21.. عبير منير ترفض العودة إلى زوجها السابق

المداح الحلقة 22.. حمادة هلال يقرر التخلص من جنين أمينة

رسالة الإمام الحلقة 21.. نضال الشافعي يوقع بحمزة العيلي

رسالة الإمام الحلقة 21.. خالد النبوي يحتد على زوجته بسبب سلمى أبوضيف

أخبار الفن| ريما عبدالله تسخر من شيرين.. وحضرة العمدة يعيد مشهد قتل نيرة أشرف

من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

وصلت أحاسيس صعبة.. رئيس المجلس القومى للمرأة تشيد بالفنانة روجينا

ترشيحاتنا

طريق مسدود.. كارثة تهدد أوكرانيا بسبب خطأ زيلينسكي

علا الشافعي: مسلسلات الـ 15 حلقة من إيجابيات هذا الموسم الدرامي

شكري: توجد أرضية خصبة لتثمر الاتصالات مع تركيا عن مشاورات سياسية ناجحة

عملة بديلة.. رئيس البرازيل يدعو الدول النامية لـ التخلي عن الدولار| تفاصيل

كلب رئيس أيرلندا يضع بايدن في موقف محرج.. فيديو

حرب عالمية ثالثة.. تحذير مقلق من ضابط مخابرات أمريكي بسبب خطة زيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

مدهونة بالجملكة.. طبيب يكشف أسرار عمل الرنجة وعلامات الأنواع الفاسدة

احترس.. مخاطر غير متوقعة للإسراف في تناول بدائل السكر

فيديو

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ