رسالة الإمام الحلقة 22.. نضال الشافعى وحمزة العيلى يتفقا على ولاية مصر

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث يحاول المطلب “وليد فواز” أن ينقذ السرى “حمزة العيلى” بعد أن اعتقله الجروى “نضال الشافعى” وجاء تحرك المطاب بعد ام قتل العباسى “فراس سعيد” بالسم.

ويتفق الجروى “نضال الشافعى" مع السرى “حمزة العيلى” على أن يتولى أداة مصر على أن يتولى الجروى قيادة الشرطة والجند وذلك بعد ان يتخلصا من المطلب والى الفسطاط “وليد فواز” وهى الرسالة التى ارسلها الخليفة أمير المؤمنين بعد أن علم بالاوضاع المضطربة فى الفسطاط.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.