أخبار التعليم |مواعيد اختبار القبول ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة..جامعة حلوان تعلن نتيجة البت في طعون مرشحي منصب عميد كلية التجارة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

‎لطلاب جامعة القاهرة ..اعرف على شروط مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية



‎أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.



‎استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها بالبريد .. اليوم



‎أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه اعتبارا من تاريخ 14/4/2023 سيتم استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية عن طريق خدمة البريد السريع فقط، ولن يتم استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر امانة المجلس الأعلى للجامعات.



‎السبت ..مواعيد اختبار القبول ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة



‎أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج، وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.



‎الأحد..جامعة حلوان تعلن نتيجة البت في طعون مرشحي منصب عميد كلية التجارة

‎كشفت جامعة حلوان أن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم يوم الأحد 16 أبريل المقبل.