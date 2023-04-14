غداً.. فصل الكهرباء عن هذه الأحياء والمناطق بمدينة دسوق في كفر الشيخ

تشهد مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، غداً، السبت، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء، طبقاً لما أعلنته هندسة كهرباء دسوق.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء غداً، هي: السنترال والبريد والبنك الأهلي ودحروج وشارع الشركات.

وأشارت إلى أن فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق والأحياء، ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ظهراً، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة في شبكات الكهرباء.

يذكر أن قطاع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، يبذل جهوداً مضنية في أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المتوسط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.