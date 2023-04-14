نشرة الفن.. الضحية رقم 23 لبرنامج رامز جلال.. وياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني ضد أحمد العوضي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالمسلسلات والأعمال الفنية، أبرزها الضحية رقم 23 لبرنامج رامز جلال، وياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني ضد أحمد العوضي.

تحل الفنانة أسماء جلال ضيفة على برنامج رامز جلال، غدا الجمعة، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 23 .

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار ؛ أحداثا هامة ومثيرة . افتتحت مهرة مصنعها الخاص، وبدأت في تحضيرات البضائع واللوجو الخاص بها، للمنافسة في الأسواق، وأثناء ذهابها مع صديقتها تجد يمنى ـ زوجة زيدان الأولى رفقة رجل آخر فتصورها.

برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات برنامجها الرمضانى حيث احيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية ارتقت بالمشاعر الى عنان السماء.

شهدت الحلقات رقم 22 من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، مع اقتراب انتهاء الشهر وتصاعد المشاهد، خاصة مع طرح مسلسلات جديدة خلال الأيام الماضية.

استعانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإعلامية رضوى الشربيني للرد على زواج أحمد العوضي ضمن أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار.

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث المثيرة والهامة. وشهدت الحلقة زواج أحمد العوضي ونوسة ؛ في المشهد الذي تصدر التريند اليوم .