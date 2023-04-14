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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الضحية رقم 23 لبرنامج رامز جلال.. وياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني ضد أحمد العوضي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالمسلسلات والأعمال الفنية، أبرزها الضحية رقم 23 لبرنامج رامز جلال، وياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني ضد أحمد العوضي. 

 

 

تعرف على الضحية الـ 23 لـ رامز جلال غدا

تحل الفنانة أسماء جلال ضيفة على برنامج رامز جلال، غدا الجمعة، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 23 . 

 

مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. شقيق مهرة في ورطة كبيرة بسبب المخدرات

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار ؛ أحداثا هامة ومثيرة . افتتحت مهرة مصنعها الخاص، وبدأت في تحضيرات البضائع واللوجو الخاص بها، للمنافسة في الأسواق، وأثناء ذهابها مع صديقتها تجد يمنى ـ زوجة زيدان الأولى رفقة رجل آخر فتصورها.

 

تجليات ياسين التهامي تختتم برنامج الأوبرا الرمضاني | صور

برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات برنامجها الرمضانى حيث احيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية ارتقت بالمشاعر الى عنان السماء.

 

ملخص الحلقات 22 من مسلسلات رمضان.. زواج دميانة في عملة نادرة وأحمد العوضي يتزوج غير مهرة في ضرب نار

شهدت الحلقات رقم 22 من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، مع اقتراب انتهاء الشهر وتصاعد المشاهد، خاصة مع طرح مسلسلات جديدة خلال الأيام الماضية. 

 

مسلسل ضرب نار .. ياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني بعد زواج أحمد العوضي

استعانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإعلامية رضوى الشربيني للرد على زواج أحمد العوضي ضمن أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار. 

 

مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. زواج أحمد العوضي ونوسة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث المثيرة والهامة. وشهدت الحلقة زواج أحمد العوضي ونوسة ؛ في المشهد الذي تصدر التريند اليوم .

مسلسل ضرب نار ياسين التهامي برنامج رامز جلال مسلسلات رمضان برنامج المقالب

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