ملخص الحلقات 22 من مسلسلات رمضان.. زواج دميانة في عملة نادرة وأحمد العوضي يتزوج غير مهرة في ضرب نار

شهدت الحلقات رقم 22 من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، مع اقتراب انتهاء الشهر وتصاعد المشاهد، خاصة مع طرح مسلسلات جديدة خلال الأيام الماضية.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث استمرت الكوابيس في مطاردة صالح بعد عودته المنزل، ويحاول خنق عائشة عندما حاولت إيقاظه من النوم ويدخل طه القماش لينقذ الموقف.



ويتحدث صالح مع طه القماش عن فترة أسره في الحرب ويروي له تفاصيل ما مر به من تعذيب والتي تتسبب له في الكوابيس التي يعيشها الآن.

بابا المجال

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل بابا المحال أحداث مثيرة حيث تم تشييع جثمان زكريا الديب الذي يجسده رياض الخولي، وغاب عزوز باسم سمرة وكل أشقاء زكريا عن الجنازة بسبب وجودهم في البيت الكبير للبحث عن ثروة الديب.

مسلسل “بابا المجال” فى المركز الأول، بعدما كان يحتل المركز الثاني خلال الفترة الماضية، ليزيح بذلك مسلسل “رمضان كريم” الذى كان يتواجد فى المركز الأول.

الأجهر

وجاء في مسلسل الأجهر الحلقة 22، محاولة رجال المعلم عصران "عمرو عبد الجليل"، بمساعدة دوشة قتل ميدا للحصول على عقد زواجه العرفي من نولا والذهب الخاص بالمعلم عصران، لكن مصطفى وميدا تصديا لهم وحبسوهم وقاما باستجوابهم.

وشهدت الحلقة كذلك، اعتراف يوسف الأجهر، الفنان "عمرو سعد" لمعروف، الفنان "عصام توفيق"، الذراع الأيمن للمعلم عصران الفنان "عمرو عبد الجليل"، أنه نجل رقية، ثم اعدم معروف لأنه الشخص الذي قتل والدته ضربا بالسكين، ثم يمسك يوسف الأجهر بالمعلم عصران ويقيده ليواجهه بالماضي وأنه وشريف بك منصور كانا السبب في قتل أمه، فأخبره أن شريف منصور طلب منه أن يقتله.



وتضمن مسلسل الأجهر الحلقة 22, اعتراف عصران ليوسف، أن شريف بك هو زوج رقية وأنجب منها طفلا، وأن باهيرا هانم طلبت قتل الطفل يوسف حتى لا يشارك باهي الميراث، فيقتله يوسف كذلك ويثأر لوالدته .

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 22، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها قيام شعبان بالعديد من المحاولات من أجل التقرب إلي ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا" وجعلها توافق على طلب الزواج، ولكنها لا تزال في حيرة بسبب حبها الشديد لزواجها عامر الشخصية التي يقدمها "إياد نصار"، والذي قتل في الحلقة الأولى من المسلسل، ولا تزال تبحث عن ثأره، حيث يقف هذا الحب حائل في موافقة ستهم على طلب شعبان للزواج.

جميلة

تبدأ الأحداث وجميلة تطلب من مي أن تثبت لها حملها من أكرم وتوافق مي، تعرض جميلة على مي مليون جنيه، توافق مي وتطلب منها عدم إخبار شيري لأنها تريد نسبة، تطلب منها جميلة دليل مسموع بصوت شيري مقابل زيادة في الأموال.



تكتشف شيري أن ممرضه هشام أصبحت لا تخبرها عنه شيئا، تذهب شيري عيادة هشام وتؤكد للممرضة شكها بها، تحاول الممرضة إثبات براءتها أمام شيري ولكن شيري تعنفها بهدوء وحرفة حتى لا تخسرها.



يزور شريف هشام في عيادته ويطلب منه التوسط بينه وبين زياد خاصاً بعد تبرئة النيابة له، يرتبك هشام ويسأل شريف بماذا تفكر، يؤكد له شريف ان شهيرة سبب جميع المشاكل وتخفي سر ما.



تخبر شيري نرمين بأمر والد جميله "الرجل الغريب" وتفرح نرمين وتخبر شيري دون قصد عن حمل جميلة، تسألها شيري من أخبرها وتشير ان زياد من أخبرها.

ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 22 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يعتدى زين "محمد مهران" على عالية ابنة ليل "سهير رمزى" وذلك بعد أن ذهبت إليه فى أحد الفنادق الكبرى لتقنعه بالعودة معها وأن يعود إلى حياته بعيدا عن الأحزان التى يعيشها بسبب والديه.

بينما يخرج راضى "ياسر على ماهر" من السجن ويقرر طرد مصطفى "حسن عيد" من الشركة والمحامي مؤنس "شريف خير الله" كما طرد زوجته من المنزل والتى كانت رفعت عليه دعوى قضائية للخلع منه ويقرر الاستعانة بابن شقيقه أحمد "حامد الشراب" و شقيقه عزت "محمد عبد الجواد" رغم ما فعله فى غيابه وخيانته له.

المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 23 تطور جديد فى الأحداث حيث قررت منال “دنيا عبد العزيز” أن تنفذ مخطط أحلام “رانيا فريد شوقى” بعد أن سيطرت عليها وهو أن توقع بين صابر “حمادة هلال” وزوجته رحاب “هبة مجدى” حيق تصور لها انه يحب تاج “يسرا اللوزي”.

بينما يرفض الأمير “عبد العزيز مخيون” أن يقابل ابنته ويطلب من مساعده عصام “عصام السقا” أن يبعدها عنه قدر الإمكان حيث يتذكر تهديد الجنية هند بنت الأحمر “لوسى” له بأنها يمكن أن تقضى على ابنته فى حال عدم تنفيذ طلبتها.

أما رحاب “هبة مجدى” تتفاجئ من وجود صابر مع تاج وهو الأمر الذى دفعها لاتهام زوجها بالخيانة وحاول صابر أن يدافع عن نفسه الا ان رحاب لم تصدقه.

ويواجه حسن “خالد سرحان” الجن هايم “محمد رياض” فى المنزل الذى كان يبحث فيه عن مقبرة الآثار ويسيطر عليه وتقابل بعد ذلك أحلام زوجها حسن وتاخذ منه الأموال التى أعطاها له هايم.

بينما يترك صابر المداح منزله بعد خلافه مع رحاب بسبب رؤيته مع تاج واتهامها له بالخيانة ويقرر أن يعيش فى منزل والده الشيخ سلام “أحمد بدير”.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 23، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 23، بمشهد أسر العالم الفرنسي كليمون (حسين فهمي) ولكن حامد (أحمد السعدني) يقوم بفك قيوده وتحريره من الأسر، لأنه دافع عنه من قبل.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 23، يتمكن رجال المقاومة من قتل وأسر عدد من جنود الحملة الفرنسية، في الوقت الذي يقوم فيه نابليون بونابرت، بتحفيز جنوده وإصدار قرار بعدم التفرقة، ويصر على الأكل معهم.

جعفر العمدة

انتهت الحلقة ال22 من مسلسل جعفر العمدة على معرفة محمد رمضان بوفاة والد عايدة.

وسافر محمد رمضان إلى الإسكندرية ليقابل خالة سيف لمعرفة منها تفاصيل عن حياة شقيقتها وعلاقتها ببلال شامة.

في الوقت الذي حذفت صورة إيمان العاصي من هاتف شقيقها شوقي ليفشل بذلك إثبات أي دليل عليها.

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث يحاول المطلب “وليد فواز” أن ينقذ السرى “حمزة العيلى” بعد أن اعتقله الجروى “نضال الشافعى” وجاء تحرك المطاب بعد ام قتل العباسى “فراس سعيد” بالسم.

ويتفق الجروى “نضال الشافعى" مع السرى “حمزة العيلى” على أن يتولى أداة مصر على أن يتولى الجروى قيادة الشرطة والجند وذلك بعد ان يتخلصا من المطلب والى الفسطاط “وليد فواز” وهى الرسالة التى ارسلها الخليفة أمير المؤمنين بعد أن علم بالاوضاع المضطربة فى الفسطاط.

رمضان كريم 2

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل رمضان كريم ٢ موافقة سلوى عثمان على التوقف عن السواقة تماما بعد المشكلة التي تعرضت لها ورفض سيد رجب أن تعمل لكي تساعده.

وقام وليد بمصالحة خاله سامي بعد الاستغناء عنه كوكيل له بلعبة كرة القدم، ويحاول إقناعه بالتراجع عن قرار اعتزاله العمل، بالإضافة أن زوجته زيزي تقف بجانبه وتطلب منه ألا يعتزل العمل لكونه يحب هذه المهنة.

الكبير أوي

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22، تبدأ مباراة فريق المزاريطة اف سي، وفريق اتش اف سي برئاسة فاروق سماحة، ويدخل هجرس ضمن تشكيل الفريق الأخير.

يرفض فريق المزاريطة مصافحة هجرس، في البداية، ولكن أثناء المباراة يقوم هجرس بمساعدة المزاريطة بإحراز هدف خطأ في مرماه، وبعدها يفتعل مخالفة ويحصل على طرد مباشر.

يتمكن الفريق المنافس من إحراز 3 أهداف متتالية بعد الهاء حارس المرمى بعزق (أحمد فتحي) بالأكل، وينتهي الشوط الأول بالهزيمة 3-1.

عملة نادرة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرخطف مسعود ليوسف، وتصرخ نادرة لخطف يوسف، تتصل نادرة بأنس وتخبرها بخطف يوسف تحاول أنس تهدئتها وتخبرها أنها ستعتني به، يعود مسعود بيوسف وسط فرحة من الجميع يخبرهم عبد الجبار أن يوسف له كل شيء "الأرض والأموال والبيت واسم العائلة"، يسأل عبد الجبار مسعود عن نادرة ويخبره أنه بحث عنها ولم يجدها يطلب منه والدة البحث عنها لاسترجاع أرضهم، يؤكد عبدالجبار أن وجود يوسف معهم يسهل حضور نادرة.





يخبر عطية أخاه حسن بخطف عبد الجبار لحفيده ويؤكد له حسن أن عبد الجبار يتحمل الكثير، يذكر حسن أبو عصايا أخاه عطية بطلب نادرة منهم وحمايتهم لها أمام النجع كله، تتصل نادرة بالدكتور منير الذي كانت تعمل معه قبل زواجها من بلال وتطلب منه دواء مسكن، تحاول والدة عزت مساعدة ابنها وتخبره أنها ستتحدث مع دميانة للموافقة على زواجها منه، تتحدث أم عزت مع إسراء و تطلب منها التوسط عند دميانة، تسأل سميرة إسراء عن سبب زيارة ام عزت، تقابل سميرة عزت في السر و تشير له عن نية مسعود في الزواج من دميانة وتخبره أيضا عن الاثار المدفونة اسفل منزل دميانة.





يرسل الدكتور منير الادوية المخدرة لنادرة، يذهب عزت لدميانة و يشهر سلاحه في وجهها و تسأله عن السبب و لكنه لا يرد، تدرك دميانة أنه سيقتلها بسبب الأموال، تذكر دميانة عزت بمصير أولاده لو قتلها، يبكي عزت و معه دميانة، بينما يسأل عبد الجبار مسعود عن علاقته بدميانة تدخل عليهم سميرة و هي سعيدة و تخبرهم بزواج دميانة من عزت في الكنيسة، بعد زواج دميانة يتسأل حسن و عطية أبو عصايا عن مصير الاثار الموجودة اسفل بيت دميانة قبل ان يسبقهم لها عبد الجبار، نرى سعادة سميرة بزواج دميانة من عزت و هي تسقف و تكيد لمسعود و تخرج لسانها له، يخبر مسعود والدة أن دميانة ساعدت نادرة في الهرب من النجع وأن لديه دليلا على كلامه، يوبخه والده على صمته.





1000 حمد الله ع السلامة

وشهدت الحلقة الثانية والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



تبدأ الاحداث بسؤال فوقية وأكرم المتكرر لسميحة عن سماح ابنتها ولكن سميحة تخفي تواجدها مع حسام، يذهب الحسيني لسميحة ولكنه يخبرها انه من شركة الغاز وتخبره سميحة انها متأكدة من رؤيته قبل اليوم ويحاول فتح أحاديث مختلفة لكي يدخل المنزل، يدخل الحسيني منزل سميحة وتحبسه في المطبخ وتتصل بأكرم، ويستغيث الحسيني بصوت مرتفع، يتصل أكرم بسعيد البواب ويخبره ان الدكتورة سميحة تحفظت على حرامي.



تتصل سميحة بأكرم مرة أخرى وتخبره انها تنتظره في الشارع حتى يأتي، يدخل أكرم ومعه سعيد البواب ويتعرف على الحسيني ويخبرهم انه كان يسأل عن الدكتورة سميحة وأبنائها، يعترف الحسيني على جاكي وسمير المسيطر.



يبيع الحسيني سمير ويذهب ومعه سميحة وأكرم لمنزل جاكي، يفقد سمير الوعي بعد مفاجئة رؤيته لسميحة وأكرم، تواجه سميحة سمير وجاكي ويعترف سمير ببيعه للشقة، تطلب جاكي من سميحة الانفراد بها لتخبرها حقيقة الامر، تعرض جاكي على سميحة هاتف سمير لكي تشاهد الرسائل النصية التي تثبت ان جلال طلب من سمير بيع الشقة وتم ارسال الأموال لجلال، تقتنع سميحة بكلام سمير وتظن ان جلال لم يخبرها ببيع الشقة.