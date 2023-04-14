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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا.. تفاصيل

ثقب في المحيط الهادي
ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا..تفاصيل

أصبح العلماء في حالة تأهب قصوي بسبب مخاوفهم من أن يتسبب ثقب في خط صدع يبلغ طوله 600 ميل في المحيط الهادئ إلى حدوث زلزال من شأنه أن يدمر المدن على طول شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، يقول خبراء بقيادة جامعة واشنطن إن هذا الثقب قد يتسبب في حدوث  زلزال بقوة 9 درجات في شمال غرب المحيط الهادئ. 

لفت الخبراء إلى أن الثقب الذي ينفث سائل ساخن يقع على بعد 50 ميلا من ساحل ولاية أوريجون، على حدود الصدع المعروف باسم “منطقة الاندفاع كاسكاديا Cascadia Subduction Zone”، والتي تمتد من شمال كاليفورنيا إلى كندا.

ورغم أن ملاحظة التسرب تمت لأول مرة في عام 2015، لكن دراسة تحليلة جديدة بقيادة جامعة واشنطن (UW) تشير إلى أن السائل المميز كيميائيا عبارة عن مادة تشحيم يسمح للألواح بالتحرك بسلاسة، وبدونها يمكن أن يتراكم الضغط ليحدث زلزالا مدمرا.

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تفاصيل الدراسة

قال إيفان سولومون، المؤلف المشارك في الدراسة التحيليلة والأستاذ المشارك في علم المحيطات بجامعة واشنطن والذي يدرس جيولوجيا قاع البحار، في بيان: “استكشفوا في هذا الاتجاه وما رأوه لم يكن مجرد فقاعات ميثان، لكن الماء يخرج من قاع البحر مثل خرطوم إطفاء الحرائق”.

وحددت الملاحظات لاحقا أن السائل المتسرب كان أكثر دفئا بمقدار 16 درجة فهرنهايت من مياه البحر المحيطة وكان قادمة مباشرة من Cascadia megathrust، حيث تقدر درجات الحرارة بنحو 300 إلى 500 درجة فهرنهايت.

ويشير البيان إلى أن "فقدان السوائل من الواجهة العملاقة البحرية من خلال أخطاء الانزلاق  أمر مهم ، لأنه يقلل من ضغط السائل بين جزيئات الرواسب وبالتالي يزيد الاحتكاك بين الصفائح المحيطية والقارية.

ويمتد Cascadia megathrust “منطقة انغراز كاسكاديا” على العديد من المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك سياتل وبورتلاند، أوريجون ، كما أنه يمس أيضا أجزاء من شمال كاليفورنيا وجزيرة فانكوفر في كندا.

 

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