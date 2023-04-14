بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي فوزا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ليرفع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.

أحرز ثلاثية نادي الزمالك فى شباك فريق حرس الحدود ناصر منسي وحسام عبد المجيد والمغربي أحمد بلحاج.

الزمالك يطارد الأهلي

ثلاثية نادي الزمالك فى شباك حرس الحدود ساهمت فى وضع الفارس الأبيض فى المركز الثاني خلف النادي الأهلي في الفرق الأقرب هجوميا فى الدوري الممتاز.

ويطارد نادي الزمالك نظيره الأهلي فى الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الجارى ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الفرق الأقوى هجوميا بعد تسجيل 35 هدفا فيما يأتي غريمه التقليدى نادي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 34 هدفا بفارق هدف وحيد .

الزمالك بدون راحة بعد ثلاثية الحرس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للأبيض مران الغد استعدادا للمباراة المقبلة.



