ضخ كميات من الكعك والبسكويت بمعارض أهلا رمضان في سيناء

قالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، إنه تم ضخ كميات من الكعك والبسكويت وحلوى العيد بمعارض أهلا رمضان بمدن سيناء، لتباع بأسعار مناسبة، وكذلك اللحوم والخضروات واللحوم.

وذلك فى إطار استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وفي نفس السياق، وجهت أمانى رسلان مدير عام المديرية، رؤساء الجمعيات التعاونية، الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لتوفير كعك العيد بقيام الجمعيات الفئوية بشراء كعك العيد عن طريق اصدار بونات من كل جمعية بقيمة مالية محددة بالتعاون مع إحدى محلات بيع الكعك، على أن يقوم العضو بسداد القيمة بعد ثلاثة أشهر تيسيرا على العاملين بالجهات المختلفة وأسرهم.



حملات تموينية:

وقالت إنه سيتم الدفع بفريق عمل الحملات التموينية على مستوى المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.



