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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية الروسي: لدينا موقف واحد من تطوير العلاقات مع طالبان

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، تعليقا على استئناف العلاقات مع حركة طالبان، إن بلاده تأخذ بعين الاعتبار الخطط العسكرية والسياسية والدبلوماسية للغرب في إنشاء «جبهة ثانية» في جورجيا ومولدوفا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى أوزبكستان.

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وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأوزبكستانية سمرقند: "لدينا موقف واحد من تطوير العلاقات مع طالبان"ـ كما أن موسكو رأت محاولات إشراك قيادة جورجيا في إنشاء «جبهة ثانية»، إلا أن سلطات هذا البلد أظهرت نهجا مسؤولا ورفضت مثل هذه الأعمال، مضيفا أن الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع هذه القيادة أو تلك ظهرت بوضوح عندما كانت هناك احتجاجات في مولدوفا ضد الخط الموالي للغرب من الرئيسة والحكومة، واحتجاجات ضد تجاهل مصالح التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أدان الغرب ذلك باعتباره محاولة للإطاحة بالسلطات الشرعية.

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وأضاف أن بعض الدول الغربية متورطة في دعم طالبان، موضحاً أن طالبان تعهدت بتوسيع الآليات السياسية بعد توليها السلطة، ولا بد من حصول النساء في أفغانستان على التعليم.

وتابع: في الوقت نفسه، كانت هناك احتجاجات في جورجيا ضد مشروع قانون واضح تماما ومفهوم، والذي بموجبه إذا تلقيت أموالا من الخارج وتشترك في أنشطة اجتماعية وسياسية، فيرجى الإبلاغ عن مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه في حالة جورجيا، حظيت الاحتجاجات بدعم الغرب بنشاط، وفقا لوكالة «نوفوستي».

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