هتلاقي دبلته فى إيدي فورا.. رضوى الشربيني تكشف عن مواصفات رجل أحلامها

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن طلاقها من زوجها، قائلة: “علاقة وأنتهت وأتفقنا على أننا لن نتفق ولم نتفق”.

وأضاف الإعلامية رضوي الشربيني، خلال حوارها ببرنامج “أنا والقناع” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية مني عبد الوهاب: “علاقتي بزوجي كانت علاقة محترمة وأهله فيها كانوا نعمة الأب والام، والعائلة كلها والصحاب ووالدتي وأخويا والأولاد، وكل واحد فينا راح لحاله، وقصة أتقفلت وأنتهت وخلصت”.

وتابعت الإعلامية رضوي الشربيني: “مش معقول واحدة ست تبقي قاعدة تسع سنوات بدون أن تحب وتتحب، والحب غير كافي للزواج ولكن لو هناك مودة ورحمة بينك وبين حد وحسيتي أنه يكن جواكي وأنتي سكنتي جواه، صدقيني أنا لو لقيت الحد دا هتلاقي دبلته فى إيدي فورا”.