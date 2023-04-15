جمعية مصر الجديدة تنظم أمسية « تلسكوب جيمس ويب».. اليوم

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، أمسية بعنوان «تليسكوب جيمس ويب»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

نبذة عن التلسكوب

يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي ، والذي أطلق عليه ذلك الاسم تكريما للعالم جيمس ويب ثانى مدير لوكالة الفضائية الامريكية "ناسا"‏، تم إطلاق التلسكوب في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2021، وهو عبارة عن مرصد فضائي، شيد بناءًا على مشروع مشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

التلسكوب مزود بمرآة مكونة من 18 من الأجزاء ذات قطر اجمالي 6.5 متر كمرآة رئيسة، وله قدرة رصد ودقة غير مسبوقة، وحساسية عالية للأشعة تحت الحمراء، وتم إرساله للبحث عن الضوء المنبعث من النجوم والمجرات التي تكونت بعد الانفجار العظيم،العظيم، وجمع المعلومات عن الفلك ونشأة الكون.

موعد ومكان انعقاد الندوة

تقام الندوة فى السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023، فى مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة.