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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر علي ماهر: شخصية راضي في مسلسل «أم البنات» من الواقع.. فيديو

الفنان ياسر علي ماهر
الفنان ياسر علي ماهر

التقت الإعلامية شيرين سليمان أبطال مسلسل أم البنات، من بطولة سهير رمزي وياسر على ماهر ومحمد مهران وياسمين جمال، ونخبة كبيرة من الممثلين.

وقال الفنان ياسر علي ماهر إن دور راضي الشرير يتواجد في المجتمع بكثرة، وعلى سبيل الدراما سعيد جدا بهذا الدور، وأزعم أنني أفهم الدور والعمل مع المخرج بشدة.

وتابع ياسر علي ماهر خلال تصريحات ببرنامج سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان ، أن المشاهد حينما يرى العمل وطبقة صوت شخصية راضي هي شخصية حقيقية في حياتي، والشخصية أنا جايبها بالضبط من الإحساس بالذات.

 

وبشأن دوره في مسلسل أم البنات، علق الممثل ياسر علي ماهر قائلا: مقدرش أقول إن راضي هيفضل شرير ولا لأ، وأنا متعود –حتى في بيتي- متكلمش عن مستقبل الشخصية عشان ميتحرقش.

مستقبل المسلسلات

ولفت الفنان ياسر علي ماهر إلى أن الممثل أصبح مدربا على أسئلة الإعلاميين بشأن مستقبل المسلسلات والأدوار، رافضا الإجابة على سؤال مستقبل تغيير شخصية راضي في "أم البنات".

وعلق الفنان ياسر علي ماهر: مقدرش أتابع المسلسلات اللي بتتعرض في رمضان، لظروف الشغل هنا وفي رمضان بخلص شغلي وبتسحر وبنام.

واختتم ياسر علي ماهر قائلا: الديكور في المسلسل منقول بحرفيه عالية جدا من الواقع، وبقول للجمهور كل سنة وأنتم طيبين.

 

دراما المسلسلات الفن محمد مهران شاشه صدي البلد ياسمين جمال

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