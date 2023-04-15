مسلسل الصندوق الحلقة 9 .. هدي المفتى تترك منزل والدها

أذيعت الحلقة 9 من مسلسل الصندوق ، والذي يقوم ببطولته كل من أحمد داش علي قاسم وهدى المفتي ، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة .

حيث حملت الحلقة 9 من مسلسل الصندوق العديد من الاحداث المثيرة ، ومنها نقل سماح انور الي المستشفي ، بعد تعرضها الى وعكة صحية .

كما قامت ابنة خالة هدي المفتي بابلاغ والدتها بانها تتبع قاتل عن طريق الصندوق الغامض ، وهو ما جعلها تدخل فى خلاف مع والدها وقامت بترك المنزل .

وقع على قاسم فى أزمة بعدما قابل محمد التاجي فى الحسين وهو برفقة اصدقاهء ، وقام بمنادته باسم أخر .

يقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي سيُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد