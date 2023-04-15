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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان .. انفجار يضرب مؤتمر رئيس الوزراء والحرس ينقذه| شاهد

من مقطع الفيديو
من مقطع الفيديو

أجلت السلطات اليابانية، رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بعد سماع دوي انفجار، تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابًا في محافظة واكاياما غرب)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وقالت وسائل إعلام يابانية، إن رئيس الوزراء "بأمان"، وأشارت إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة، على خلفية دوي الانفجار.

وفي لحظات رعب وهلع، انكب عدة حراس بشكل هستيري على كيشيدا، إثر سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان، خوفًا من اغتياله.

وفي 6 يوليو الماضي، اغتيل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، على يد تيتسويا ياماجامي باستخدام بندقية، وذلك أثناء إلقائه خطاب لحملة حزبه في نارا.

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