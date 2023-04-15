ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، وهذه الكتل تكون درجة حرارتها مرتفعة بشكل كبير، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة الإحساس بأجواء من مائلة للحرارة لـ حارة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترة الليل ستكون من مائلة للبرودة لـ باردة في أغلب المحافظات، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.