نشاط رياح وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: توخوا الحذر

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود نشاط في حركة الرياح بداية من مساء اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خلال فترة الليل و ساعات الصباح الباكر.



نشاط في الرياح وظاهرة الشبورة المائية



وأوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية مما يصاحبه وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنه متوقع استمرار وجودها على مدار الأيام المقبلة.



وأكدت أهمية توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق واتباع كافة الإرشادات المرورية و ذلك لأن الأيام المقبلة تشهد وجود أعياد ولذلك يجب أخذ الاحتياط أثناء السفر