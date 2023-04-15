أخبار التعليم.. زلزال الغردقة يتصدر التريند ومواطنون: هل له توابع؟.. تعليم الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2022

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة بدر تحصل على كأس بطولة الاتحاد الرياضى للجامعات .. بالأسماء

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن فريق كرة القدم الخماسية من طلاب مختلف كليات الجامعة فازوا بكأس "كرة القدم الخماسية" فى دورى القطاعات المقام برعاية الإتحاد الرياضى للجامعات للعام الأكاديمى (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)، والذى أقيمت بملاعب "الجامعة الأمريكية"، وتم المشاركة فى البطولة بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

لقاء رئيس جامعة عين شمس ونائبه بالطلاب الحاصلين على منحة USAID.. صور

التقي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بمجموعة من طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قبيل سفرهم للولايات المتحدة الأمريكية ، فى أجواء يسودها الود.

تعليم الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2022

أعلنت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022

إعلان نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أعلنت نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، وأسفرت اليوم القرعة التي أقيمت للأدوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا عن الآتي:

الأكاديمية المهنية تتيح الحصول على برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر زوم

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، خطاباً إلى المديريات التعليمية أعلنت خلاله الموافقة على تنفيذ برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر تطبيق زوم للمعلمين المساعدين الراغبين فى الحصول عليه بإعتباره أحد المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

وزير التعليم العالي يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التبادل التعليمي "فولبرايت"

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية «فولبرايت»، الدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمبنى الوزارة بالقاهرة الجديدة.

زلزال الغردقة يتصدر "التريند"| المواطنون يتساءلون : له توابع؟.. والبحوث الفلكية: ماتخافوش

زلزال الغردقة تصدر جميع محركات البحث على شبكة الانترنت خلال الساعات الأخيرة ، حيث شعر جميع المصريون بالخوف والقلق بعد أن شعروا به في مختلف المناطق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت .