عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. زلزال الغردقة يتصدر التريند ومواطنون: هل له توابع؟.. تعليم الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2022

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة بدر تحصل على كأس بطولة الاتحاد الرياضى للجامعات .. بالأسماء
أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن فريق كرة القدم الخماسية من طلاب مختلف كليات الجامعة فازوا بكأس "كرة القدم الخماسية" فى دورى القطاعات المقام برعاية الإتحاد الرياضى للجامعات للعام الأكاديمى (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)، والذى أقيمت بملاعب "الجامعة الأمريكية"، وتم المشاركة فى البطولة بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

 

لقاء رئيس جامعة عين شمس ونائبه بالطلاب الحاصلين على منحة USAID.. صور
التقي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بمجموعة من طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قبيل سفرهم للولايات المتحدة الأمريكية ، فى أجواء يسودها الود.

 

تعليم الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2022
أعلنت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022

 

إعلان نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية
أعلنت نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، وأسفرت اليوم القرعة التي أقيمت للأدوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا عن الآتي:

 

الأكاديمية المهنية تتيح الحصول على برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر زوم
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، خطاباً إلى المديريات التعليمية أعلنت خلاله الموافقة على تنفيذ برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر تطبيق زوم للمعلمين المساعدين الراغبين فى الحصول عليه بإعتباره أحد المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

 

وزير التعليم العالي يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التبادل التعليمي "فولبرايت"
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية «فولبرايت»، الدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمبنى الوزارة بالقاهرة الجديدة.

 

زلزال الغردقة يتصدر "التريند"| المواطنون يتساءلون : له توابع؟.. والبحوث الفلكية: ماتخافوش
زلزال الغردقة تصدر جميع محركات البحث على شبكة الانترنت خلال الساعات الأخيرة ، حيث شعر جميع المصريون بالخوف والقلق بعد أن شعروا به في مختلف المناطق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت .

زلزال الغردقة البحوث الفلكية وزير التعليم العالي هيئة التبادل التعليمي الاكاديمية المهنية وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة عين شمس جامعة بدر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

بسبب الأخطاء الفادحة.. CAF يوقع عقوبات قاسية على 5 حكام

موضوعات متعلقة

لقاء رئيس جامعة عين شمس ونائبه بالطلاب الحاصلين على منحة USAID.. صور

زلزال الغردقة يتصدر "التريند"| المواطنون يتساءلون : له توابع؟.. والبحوث الفلكية: ماتخافوش

أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضيء ليالى رمضان بحفل للمنشد أحمد العمري|صور

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع هندسة عين شمس

ترشيحاتنا

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الرئيس السيسي: المشروعات القومية تهدف لرفع جودة الحياة وزيادة فرص العمل للمصريين

عيدا الفطر والقيامة..نقيب المحامين: صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمعاشات وأسر المتوفين

قلق بالغ .. بيان عاجل لـ الأردن إزاء تطورات السودان

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

بعد ضجة كبيرة حول الأحكام السابقة .. القضاء المغربي يشدد عقوبة مغتصبي الفتاة الصغيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

بـ لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فئات ممنوعة من تناول الأسماك المملحة نهائياً.. تعرف عليهم

فيديو

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

محمد محيي: ممكن أنتج لهذا المطرب.. وهذا رأيي في الستات.. فيديو جراف

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ