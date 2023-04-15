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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ الفاسد؟

صدى البلد

مع اقتراب موعد أعياد شم النسيم يتناول الكثيرون الفسيخ  والأسماك المملحة وتكون غالبا  مجهولة المصدر و تتسبب فى بعض الحالات تسمم وهو ما يعرف بالتسمم الممباري.

 

 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثي، ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ الفاسد.


 

-هو مرض خطير سببه سم يتم إفرازه بواسطة نوع بكتيريا تسمى كلوسترديوم بوتيولينمClostridium Botulinium  وله القدرة علىاحداث أوبئة.

 

-يوجد سبعة انواع من سموم البكتيريا ) A,B, C,D,E ونادراً F,G ( منها أربع أنواع ) A,B,E ونادراً F( تسبب المراضة  فى الانسان يمكنلبكتيريا التسمم الممبارى ان تعيش فى التربة خاصة عند نقص الاكسجين والمثل الشائع للظروف المناسبة لتواجد مثل تلك البكتيريا هى عندتحضير الفسيخ التى غالباً ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح.

 

-إن السموم الموجودة فى الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشردقائق مثل القلى فى الزيت.

 

-التسمم الممباري  يحدث فى مصر نتيجة استهلاك الاسماك المملحة بطريقة غير صحيحة (الفسيخ) يتم تحضيره بشكل غير آمن (قلة وجودالملح – استخدام الاسماك النافقة الطافية على سطح الماء والتى قد تحللت وانتفخت بفعل أشعة الشمس وتمليحها بقليل من الملح لمدة 3-4 أيام ).

 

-حدثت بعض التفشيات للتسمم المنباري فى مصر ، ففى سنة 1991 حدثت 91 حالة وكانت بسبب تناول أسماك مملحة (فسيخ).

أعراض المرض:

 

الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 12-36 ساعة (بمعدل أدنى و أقصى 4 ساعات -8 أيام) بعد التعرض للعدوى من تناول الفسيخ الملوث وهى عبارة عن:


 

١-زغللة فى العين وازدواجية فى الرؤية .

٢-جفاف بالحلق .

٣-صعوبة فى البلع .

٤-ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم .

٥-ضيق فى التنفس .

٦-فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.


 

المضاعفات:

 

التسمم الممبارى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة نتيجة لفشل فى الجهاز التنفسى، وقد يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الصناعى ورعاية طبية مركزة فى الحالات الشديدة.

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