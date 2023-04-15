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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشاد تقرر إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر

علم تشاد
علم تشاد

قررت تشاد إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد الأحداث الأخيرة في الخرطوم.

كما أعلنت حكومة تشاد، اليوم السبت، أنها اتخذت إجراءات لتأمين رعاياها في السودان من خلال خدماتها الدبلوماسية والقنصلية، داعية السودان إلى الهدوء ووقف الأعمال العدائية والحوار.

وفي وقت سابق، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.

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