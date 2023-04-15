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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم عدد من الأطفال المتفوقين والأمهات المثاليات

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم ، احتفالية  جمعية الأورمان بيوم اليتيم العشرين لعام 2023 بنادي الشرطة ، لتكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، وتقديم المساعدات للعرائس بالتعاون مع مديرية التضامن ، وذلك في حضور  أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إمام أحمد مدير جمعية الأورمان ببني سويف. 

 قدم المحافظ التهنئة للحاضرين بقرب حلول عيد الفطر المبارك،معربا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه والاحتفال بهم ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة ،مشيراً إلى أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزءا هاما من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات، مؤكدا  أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كافة الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم

 

كما أشار المحافظ إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعاً، فضلا عن أنه عمل وطني وإنساني في المقام الأول، لاسيما أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.

وخلال الاحتفالية ووسط أجواء من البهجة والسعادة، سلم المحافظ شهادات تقدير ومكافأت مالية لعدد10 من الأطفال المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق لرفعة الوطن، وتقديم مساعدات مالية لعدد 5 عرائس لمساعدتهن على إتمام  زواجهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن، بالإضافة إلى تكريم 5أمهات مثاليات بشهادات تقدير ومكافأت مالية لهم وتوزيع ملابس "عيد" جديدة على الأطفال

كما أشاد المحافظ بالدور البارز لجمعية الأورمان وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم الفئات الأولى بالرعاية ولاسيما يوم اليتيم لرسم البهجة والفرحة وإدخال السرور في نفوس الأيتام ،مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع.

وفى نهاية الحفل أهدى مدير جمعية الأورمان درع الجمعية للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  تقديرا لدوره ومساهمته فى تنمية العمل الخيري بالمحافظة .

 

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