عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية.

نشاط مكثف لتوزيع كراتين رمضان للأولى بالرعاية في كفر الشيخ

كفر الشيخ يواصل تدريباته وأحمد طلعت يعود بعد شهرين من الإصابة .. صور

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور نجوى الخطيب المشرف على المدينة الجامعية طالبات، والدكتور مشيرة العباسي المشرف على التغذية والدكتور طارق الملا مدير عام المدن الجامعية ومديري قطاع المدن الجامعية طلاب وطالبات والمطاعم.

كرم رئيس الجامعة خلال الحفل، الطلاب الفائزين في الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما عقد رئيس الجامعة لقاءً مفتوحاً مع طلاب المدن الجامعية.


عقب انتهاء الحفل، شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، طلاب المدينة الجامعية حفل الإفطار الجماعي، وذلك بهدف مد أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم، مشيداً بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين في المدينة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة تحرص دائما على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، لذلك تسعى جامعة كفر الشيخ لتوفير أجواء تعليمية ومعيشية على أعلى مستوى من الجودة، موضحا أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية واللقاءات الطلابية والترفيهية وغيرها.

وأعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته لتواجده ومشاركته طلاب المدن الإفطار في جو أسري يعزز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب والأساتذة، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة طلاب وطالبات العلم في المدن الجامعية، مشيدا بمجهودات إدارة المدن في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلاب المدن الجامعية المغتربين، وخاصة مع تزامن وجودهم في شهر رمضان الكريم لاستمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة للاستذكار خلال الشهر الفضيل.

 

IMG-20230415-WA0085
IMG-20230415-WA0085
IMG-20230415-WA0084
IMG-20230415-WA0084
IMG-20230415-WA0083
IMG-20230415-WA0083
IMG-20230415-WA0082
IMG-20230415-WA0082
الزراعة التعليم الانشطة الطلابية كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ المدن الجامعية جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

موضوعات متعلقة

نشاط مكثف لتوزيع كراتين رمضان للأولى بالرعاية في كفر الشيخ

كفر الشيخ يواصل تدريباته وأحمد طلعت يعود بعد شهرين من الإصابة .. صور

فحص وعلاج 2735 مواطناً بالمجان خلال قافلتي حياة كريمة بكفر الشيخ

فتح الحدائق والمتنزهات.. محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد للاحتفال بالأعياد

فيها حاجة حلوة.. «مطبخ الخير» يقدم وجبات مجانية للصائمين بكفر الشيخ| شاهد

قطع الكهرباء عن عدة قرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

معارض وفقرات فنية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية بكفر الشيخ| شاهد

اليوم.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دسوق بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

بعد الاشتباكات الأخيرة.. قائد القوات المسلحة السوداني يتفقد أوضاع الجنود

البابا تواضروس: نشكر الله أن أعيادنا والمسلمين متقاربة وتزيد من وحدتنا

مسلسل ضرب نار الحلقة 24|وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز وانهيارها في البكاء

لماذا دعت مصر والسعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان.. الخارجية توضح

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

مطلب عاجل من الجامعة العربية لجميع الأطراف في السودان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

ستتلاشى بحلول عام 2030.. لماذا لم يتم انتشال سفينة تيتانيك حتى الآن؟

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ