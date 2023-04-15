إزالة 13 حالة تعد في 4 مراكز بكفر الشيخ.. صور

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن "فوة ومطوبس ودسوق والحامول" بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي لحالات البناء المخالف وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والإزالة الفورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوة، أعمال حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية بإزالة فورية في المهد، لحالة حفر لوازم عمل “لبشة” خرسانية داخل الحيز العمراني، وإزالة تشوينات من الطوب والرمل لوازم عمل مقابر مخالفة دون ترخيص داخل الحيز العمراني بمدينة فوه، موجها النواب ورؤساء القرى بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات.



وتابع اللواء دكتور حاتم الهديبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، حالة إزالة مبان بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة سراج التابعة لبنى بكار على مساحة 150مترا بحضور مدير جمعية الإصلاح ببنى بكار وسكرتير الوحدة المحلية.



تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة حالة تعد بالبلوك الأبيض على مساحة 120مترا تقريبا خارج الحيز بقرية محلة دياى ، كما تابع إزالة حالة تعد بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني على مساحة 75 مترا تقريبا وتمت الإزالة على نفقة المواطن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بقرية أبو مندور.



تابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية، فجرت إزالة حالتين بناء مخالفا وتعدى على الأرض الزراعية عبارة عن إزالة سور على مساحة 200 بقرية المجاز الشرقي، إزالة مبنى من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 100 متر على أملاك الدولة الري بكوبري 10، كما تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية عبارة عن حالتين بقرية طرطير، الحالة الأولى على مساحة 59 م تقريبا، والحالة الثانية على مساحة 150م، والحالة الثالثة بقرية الأبعادية على مساحة 150 م، والحالة الرابعة على مساحة 200 من والخامسة على مساحة 150 مترا تقريبا، بقرية أم العمر، والحالة السادسة بعزبة القاضي على مساحة 300 م بأرض زراعية تابع لجمعية أبو سكين.

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