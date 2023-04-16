كورال «فكرة» يشعل أجواء ليالي رمضان الثقافية بالسويس

تستمر احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس في أنحاء ومواقع المحافظة كافة، حيث نظم الفرع، أمس الجمعة، حفلا فنيا ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية أحياه كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو الدكتور صلاح مصطفى، قدم باقة من أجمل الأغاني وسط أجواء من البهجة لأهالي السويس، مقدما نماذج من الأغنيات الفولكلورية والشعبية، والعديد من المنوعات الغنائية للكورال والصوليستات منها، "الليلة الكبيرة، ميدلي شعبيات، أما براوة، ميدلي محمد فوزى، والله ما طلعت شمس ولا غربت، ما بيسألش عليا ابدا".

وشهد العرض حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا من جمهور السويس الذي استمتع بالتصوير والمشاركة بالغناء معهم، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، حيث يتضمن برنامج الفرع عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية المنفذة بممشى أهل السويس، ومواقعه المختلفة، كما استقبل قصر الثقافة مؤخرا عروض نوادي المسرح الإقليمي، ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.