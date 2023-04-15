شروط المبدع الصغير بالأسبوع الثقافي لـ قصور أسيوط

تتوالى فعاليات الأسبوع الثقافي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بأسيوط، والذي تستضيفه المكتبة حتى الأربعاء الموافق 19 أبريل، ضمن مبادرة حياة كريمة، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، ويشارك به عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

تضمنت الفعاليات يوم أمس ورشة رسم وتلوين من تنفيذ هند حسين، كما قدمت هدى محمد صلاح وعلياء الشريف عرض مسرح عرائس تناول أهمية الصيام والغرض منه والدروس المستفادة منه، وتواصل الدكتورة حنان عبد الرحمن أستاذ الحرف التراثية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ورشة الخيامية مع المتدربات، كما قامت نورهان ثروت بعمل ورشة أشغال فنية بالخرز، وشرح كيفية عمل تشكيلات فنية مختلفة بالخرز.

بينما قدمت هدى صلاح محاضرة تفاعلية باستخدام أوراق القص واللصق، عن رعاية الطفل والطفولة في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تناولت عناصر رؤية مصر 2030 الثمانية بشكل مبسط للأطفال وأنها مستمدة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشرة، في شكل مشوق للأطفال والمشروعات والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم ورعاية الأطفال وتنميتهم، مثل دعم التعليم والمبادرات التي تهتم بدعم الاطفال والطفولة مثل مبادرة حياة كريمة، كما تطرقت أيضا إلى جائزة "المبدع الصغير"، وكيفية التقدم للجائزة وشروطها، والمشروع الوطني للقراءة، وكذلك تناولت معلومات مستفيضة عن كيفية التقدم للمشروع وشروطه.

استمتع الاطفال بمجموعة من الألعاب، وقراءة الكتب المسلية، والتفاعل على أنغام أغاني شهر رمضان الكريم، جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، و أحمد حمزة مدير قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر والمنسق العام للبرنامج.

فعاليات الأسبوع الثقافي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وينظمها فرع ثقافة أسيوط والإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بإدارة أحمد يسري.