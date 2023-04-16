القبض على شخصين بحوزتهما 12 كيلو حشيش بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهما (120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (840,000 جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.