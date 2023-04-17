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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 : تخطط للسفر

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، من نقاط القوة لمواليد القوس أنه حكيم، عملي، جريء، جميل، حيوي نشيط، جميل، متفائل.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : مشكلة مالية

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برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : مشكلة زوجية

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

لن يؤثر أي اضطراب في العلاقة على الحياة المهنية، سيأتي المزيد من الثروة وستكون الصحة جيدة هذا الأسبوع، استكشاف المشاكل في العلاقات الشخصية. في المكتب ، لديك أدوار جديدة لتلعبها، سيكون لديك وضع مالي جيد وحتى صحتك ستكون جيدة.

توقعات برج القوس في العمل

قد تتطلب بعض الوظائف مستوى عالٍ من الطاقة والالتزام هذا الأسبوع، سيتم منحك مسؤولية التعامل مع القضايا الحاسمة، تذكر أن نجاح وفشل المشروع يقع على عاتقك، لا تتردد في إعطاء اقتراحاتك.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

ابدأ اليوم بممارسة الرياضة لمدة ساعة، اركض في الصباح الباكر في حديقة قريبة لتحافظ على نشاطك طوال اليوم، إذا كنت تخطط للسفر فحاول الخروج إلى أماكن تجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والتجدد.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

لا تجعل الأمور أسوأ من خلال تبرير أو اتهام أي شخص، بدلاً من ذلك تعامل مع المشكلات بعقل ناضج، كل شيء سيكون على ما يرام بحلول النصف الثاني من الأسبوع.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يشهد رواد الأعمال تدفق الثروة من مصادر مختلفة، يمكن أن يكون هناك أمر معلق مستحق من مورد أجنبي قد تتلقاه هذا الأسبوع، سترتفع النفقات أيضًا. 

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