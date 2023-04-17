مسلسلات رمضان الحلقة 25| عمرو سعد يخطط لقتل والده بـ الأجهر .. محاولة قتل نيللي كريم بـ عملة نادرة

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسلات رمضان العديد من الاحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



عملة نادرة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، عددا من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبدالجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

وخلال الأحداث ذهبت دميانة لعبد الجبار وطلبت منه ثمن منزلها الذي قدره"5 ملايين جنيه" ولكنه يرفض ويشترط عليها أن تقتل نادرة أو يقتلها هو، ويطلب عزت من لدميانة عدم الممانعة في طلب عبد الجبار خوفاً منه.

تتصل دميانة بنادرة وتطلب رؤيتها وتخبرها انها ستعد لها “فطير هدية” وتوافق نادرة، يجلس عزت بجوار دميانة وهي تصنع الفطير ويضع السم لنادرة.

تجلس دميانة مع نادرة وتطعمها بيديها تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها.

الاجهر

عرضت اليوم الحلقة 25 من مسلسل "الأجهر" والتى شهدت عدد من الأحداث المثيرة والمهمة .

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل "الأجهر"، اللقاء الأول بين مصطفى الأجهر "عمرو سعد" ووالده شريف منصور "محمود قابيل".

ويخطط مصطفى الأجهر "عمرو سعد" للانتقام لموت والدته "وفاء عامر" من شريف منصور "محمود قابيل" الذي أمر بقتله وقتلها وبدأ في التقرب لعائلة منصور للانتقام منه.

كما شهدت أحداث الحلقة 25 عرض شريف منصور الزواج على الدكتور نهلة "درة"مؤكدا أنها صفقة مربحة لها ويجب استغلالها.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث ظهرت أوراق جديدة تهدد ملكية راوية ورشاد للسوق.

وعرض رشاد، “فتحي عبد الوهاب” على أمير كرارة أن يتشاركا سوياً، لكن أمير كرارة يرفض، الأمر الذي أغضب فتحي عبد الوهاب كثيراً.

يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

اكس لانس

أذيعت الحلقة 25 من مسلسل إكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد الي الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة .

وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل اكس لانس من بطولة الفنان محمد سعد عدد من الاحداث ، ومنها تصدر نرمين “ سارة درزاوي ” التريند بعد الفيديو الذي قامت بنشره وهو ما جعل “ عمرو ” عمر متولي " يعجب بها ، كنا ام القبض علي علي ياسر ماهر الا انه استطاع وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ضرب نار

شهدت الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المثيرة والمهمة.

وسافر أحمد العوضي إلى بلده، ولكنه فوجئ برد فعل غير متوقع من شقيقته، حيث سألته عن مصدر الأموال التي حصل عليها.

في الوقت ذاته، علمت شقيقته، أنه يتاجر في السلاح، وأن كل هذا المال من وراء التجارة فيه.

فيما واجهت انتصار، ماجد المصري، بأن ابنه ليس ابنه، وإنما كُتِبَ باسمه؛ ليرد عليها بأنه يعرف كل ذلك.

بابا المجال

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة حيث قامت جميلة (نسرين أمين) بقتل زهيرة (سوسن بدر) والدة زين (مصطفى شعبان) بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب (رياض الخولي) كتب كل ثروته باسمها حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين.

ووضع الخطة عزوز باسم سمرة ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.

حضرة العمدة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، محاولة خطف لمعلمة تدعى منار إحدى أهالي قرية تل شبورة، وحاول الخاطفون لها أن يغتصبوها داخل توك توك بسبب تعاطيهم الآيس.

واكتشف الواقعة قبل حدوثها الفنان حسام داغر، عن طريق كاميرات المراقبة التي حرصت العمدة صفية علي تركيبها داخل قرية تل شبورة بعد رفض البعض وجمع أهالى القرية وذهبوا لإنقاذ الفتاة قبل حدوث الجريمة.

وأصيبت روبي، بصدمة شديدة بسبب وفاء عامر، لا سيما وأن تجارتها تضر بالاقتصاد المصري، كونها تمنح فوائد على الأموال بنسبة تصل إلى 30%، إذ شددت على ضرورة مخاطبة أهالي قرية تل شبورة، والرفع من حالة الوعي لديهم.

روبي تهدد وفاء عامر



والتقت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، بوفاء عامر، لتطالبها بضرورة التوقف عن مجال توظيف الأموال، حتى لا تُصعد الأمر وتتقدم ضدها ببلاغ إلى النيابة، إلا أنّ الأخيرة تعاملت مع الموقف بسخرية شديدة ولم تبالِ بتلك التهديدات إطلاقًا.

ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 25 تطورا جديدا فى الأحداث حيث حزن “محمد مهران” على فراق والده نجيب “ناصر سيف” والذى قامت بقتله ليل “سهير رمزى” ويهرب من عالية “هايدى رفعت” التى تم الاعتداء عليها.

بينما راضى “ياسر على ماهر” وعزت “محمد عبد الجواد” قررا أن يتوجها إلى بنات ليل حتى يقفا بجوارهن بعد ما تعرضت له ليل فى محاولة منهما لإصلاح ما تسببت فيه من أذى لليل وبناتها.

أما طارق “محمد أحمد ماهر” يقف بجوار ليل ويزورها فى الحبس ويقابل أحمد “حامد الشراب” ليعترف له بحبه لإحدى بنات ليل “منة عرفة”.

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 25، بطولة النجمة روجينا، العديد من المفاجآت الغير متوقعة، خاصة في ظل تأريخ الحلقة استهداف الإرهاب لضرب السياحة المصرية، من خلال مشهد حقيقي، أثناء مشاهدة مصطفى "إبراهيم السمان"، لخبر عاجل في التلفزيون عن هجوم إرهابي كان الهدف منه ضرب السياحة في مصر، مما جعل تجارة رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد" تتأثر بشكل كبير خاصة أن يتاجر في التحف، والتماثيل الفرعونية، كما تم إغلاق المطعم الروسي التي تعمل فيه ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية آنا مينشيكوفا، كما بدأت ستهم "روجينا"، تجارتها في الألباستر، والتصدير للخارج، بمعاونة شقيقتها "نجاة".

بدأت أحداث الحلقة بذهاب ماشا"آنا مينشيكوفا"، مع زوجها بركات الشخصية التي يقدمها "أمير صلاح الدين" إلي ستهم" روجينا"، وعرضت عليها ماشا أن تقوم بصناعة العديد من التحف والأواني المصنوعة من الألباستر خاصة أنها موهبة في هذه الصناعة، وأن والدتها في روسيا عرضت عليها إرسال العديد من التحف والأواني لكي تصدرها إلي روسيا وبيعها هناك، وهنا تشعر ستهم"روجينا" بفرحة شديدة، لعملها في الصناعة التي تحبها، وتنجح في هذه الصناعة خاصة أن ماشا تخبرها بأن كل التحف والأواني التي تم إرسالها إلي روسيا تم بيعها، وتحتاج والدتها المزيد من التحف وتصديرها إلي روسيا.

كما شهدت الحلقة إلقاء الضوء على حادث إرهابي بهجوم غادر على المصلين في المسجد وقتلهم، مما يهدد السياحة المصرية بشكل كبير، وجعل المطعم الروسي التي تعمل فيه ماشا"آنا مينشيكوفا" يغلق، ويغادر مالكة إلي روسيا، مما أثر على ماشا بشكل كبير، وغادرة منزل بركات "أمير صلاح الدين"، كما أثر على تجارة رماح"جهاد سعد"، خاصة أن من أشهر تجار التحف والفنية والأثار الفرعونية، وهذا الحادث الأرهابي أضر بشكل كبير بتجارته.

عملة نادرة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، عدد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبدالجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث بحرق نادرة لوكالة عبد الجبار، ويقف عبد الجبار أمام الحريق وكأنه يحلم وأهل النجع يحاولون إخماد الحريق، يدخل عبدالجبار على مسعود ويجده شارد غير مبالي بما حوله ويطلب منه والده أن يصح ويقف جانبه كعادته دائماً ويطلب منه أن يسامحه على معاملته له صغيراً، يقبل عبد الجبار يد مسعود ويطلب منه ان يسامحه، ولكن مسعود هائم في دنيا غير الدنيا.

يخبر عبد الجبار زوجته سكينه ان الزمن قلب وجهه وتخبره أن من يزرع شوك يحصد شوك، تتصل نادرة بعبد الجبار شامته وتخبره انه السبب في كل ما حدث وما سيحدث، يفكر عبد الجبار في جرأة نادرة عليه، يرسل عبد الجبار الشيخ المنزلاوي لسؤال نادرة عن الحريق ولكنها تنكر وتخبرهم انها تشك أن ما أصاب مسعود ربما أصاب عبد الجبار، وتوبخ نادرة عبد الجبار على شكوتها للشيخ المنزلاوي وتخبره أنها تريد رؤية ابنها ويرفض وتهدده وتؤكد له أنه أصبح بلا قيمة.

يقابل علاء زوج نفيسة ويعطيه مبلغ مالي ولكنه يطلب المزيد من المال ويخبره انه لديه أكثر من نسخه للفيديو، يدخل علاء على إسراء ولا يحدثها وتحاول معه إسراء ولكنه صامت، يعطيه الطفلة ولكنه يضعها في مخدعها، يفصح علاء لإسراء ويخبرها عن امر الفيديو ويخبرها ايضاً بالدليل انه لا يستطيع الانجاب وتنهار إسراء وتحاول شرح ما حدث، يخبرها علاء انه يريد ان يفضحها امام الجميع ولكنه أجبن منذلك ويبكي، تغادر إسراء تاركه ابنتها وخطاب لعلاء تخبره به مدى حبها له وتوصيه على ابنتها وتودعه.

تقرر إسراء إنهاء حياتها وتقفز في مياه النيل، تذهب دميانة لعبد الجبار وتطلب منه ثمن منزلها الذي قدره"5 مليون جنيه" ولكنه يرفض و يشترط عليها ان تقتل نادرة او يقتلها هو، يطلب عزت من لدميانة عدم الممانعة في طلب عبد الجبار خوفاً منه.

رسالة الإمام

شهدت الحلقة 25 من مسلسل رسالة الإمام تطورا جديدا فى الأحداث حيث تحدث الإمام الشافعى “خالد النبوى” مع زوجته حمدة “سماح السعيد” عن أنه يرى أن الإمام مالك هو معلمه والمرجع بالنسبة له وهو ما أكدت عليه زوجته، ولكن قرر الإمام الشافعى أن يحضر أحد المساعدين الذين يدونون معه الكتابات حيث وجد هناك بعض الاختلافات فى الرأى بينه وبين آراء الإمام مالك وقرر أن يقوم بتأليف كتاب بعنوان “خلافات الإمام مالك والشافعى”.

بينما يشعر الجروى “نضال الشافعى” بالغدر من السرى “حمزة العيلى” بعد أن رأى أحد مساعديه وهو يقوم بالتدخل فى بعض أموره على الرغم من اتفاقه مع السرى على أنه لا دخل له فى اختصاصاته.

الكبير اوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25، يتقمص جوني شخصية الكبير (أحمد مكي) ثم يظهر حفني الديب (كمال أبو رية) ليطلب الزواج من عمته الكبيرة (سما إبراهيم).

يوافق جوني على زواج حفني من عمته الكبيرة، ويحدد اليوم التالي لعزومة غداء حفني، ويعلم الكبير أن حفني هو عريس عمته، فيتجه مسرعا نحو بيته ولكن يجد حفني قد غادر.

وفي اليوم التالي يأتي حفني الديب لتناول الغداء، ثم يأتي الكبير ويقوم بزرع ألغام حول منزله حتى لا يغادر حفني المنزل، وتختتم أحداث الحلقة.



جميلة

شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل جميلة ، تطورات جديدة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام.

بدأت الحلقة 25 من مسلسل جميلة بالعديد من الأحداث، ومنها قيام نجل زياد “هاني عادل” بإخبار جميلة “ريهام حجاج” بزواج والدته “ عبير صبري ” من صديق والده “ أحمد وفيق ” .

فيما قامت جميلة بطرد شريف “ هشام إسماعيل ” من مكتب والدها ، اما اكرم فقد عاد الي حبيبته مرة اخري رغما عن رغبته اسرته .

جعفر العمدة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة ؛ مفاجأة صادمة في نهاية الحلقة .

اعترف شوقي فتح الله لجعفر العمدة ان بلال شامة لا يزال حيا ويرقد في المستشفى .

وبحث المعلم جعفر العمدة عن مكان بلال شامة ؛ ليجده ويذهب الي المستشفي ولكن يتفاجأ بهروبه .

وتنتهي الحلقة على رؤية جعفر العمدة لدلال اثناء ذهابها الي المستشفي وزيارتها لبلال شامة.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 25، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 25، يخرج حامد (أحمد فهمي) من السجن بعد قضاء مدة عقوبته (عام) بسبب إتهام في قضية تنقيب عن الآثار، ويجد حبيبته سارة (ريم مصطفى) تنتظره مع ابن خالته فريد (خالد أنور).

يكتشف حامد أن سارة كانت ترسل أموالا إلى أسرته خلال فترة سجنه، لمساعدتهم، بسبب حبها له.

يذهب حامد إلى زوج شقيقته معتصم (علاء حسني) ويطلب منه الرحيل من منزلهم الذي اتخذه مقرا لحزب جماعة الإخوان المحظورة (الحرية والعدالة).

المداح

شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» عددا من المفاجآت كان أبرزها انهيار «رحاب – هبة مجدي» بعد صدمة خطف رضيعها «عز» من المنزل، واتهام زوجها «صابر المداح – حمادة هلال» أنه السبب في خطفه بعدما قرر مساعدة «أمينة – سلمى أبوضيف»، التي تعاني من سيطرة الجن عليها وموافقته على تواجدها داخل منزلهما، وتتأكد أن ابنها خطف على يد الجن، وتطلب من زوجها إبلاغ الشرطة، ولكنه يرفض إبلاغهم.