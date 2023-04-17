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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق أمريكي جديد على الأحداث في السودان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ جراء القتال الدائر في السودان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "هناك وجهة نظر مشتركة لدى الحلفاء بضرورة وقف أعمال القتال في السودان فورا والعودة للمحادثات"

وأضاف: "المحادثات كانت واعدة فيما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدينة"

فيما أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الاشتباكات في السودان إلى ما لا يقل عن 97 قتيلا وإصابة 365.

 

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، سقوط 83 ضحية و1126 جريحا في اشتباكات السودان المستمرة على مدى يومين.

 

ومن ناحية أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الرائد نجم الدين إسماعيل، عودته إلى صفوف القوات المسلحة والالتزام بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة.


وتبرأ نجم الدين في مقطع فيديو من الميليشيا المتمردة، معلنًا انسلاخه عنهم، وداعيًا الله أن يجنب بلاده الفتن، ويحقن الدماء.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الجيش السوداني، أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة مع الميليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة.

منظمة الصحة العالمية وزير الخارجية الامريكي الجيش السوداني اشتباكات

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تعليق أمريكي جديد على الأحداث في السودان

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