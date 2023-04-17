الصحة تحذر من الإفراط في ملح الطعام وتحدد الكمية المناسبة في اليوم

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن الصوديوم الموجود بالملح يعد عنصرًا غذائيًا ضروريًا للحفاظ على حجم بلازما الدم ووظيفة الخلية الطبيعية.



ونصحت وزارة الصحة والسكان باستخدام الكمية المسموح بها وهي أقل من ٥ جرامات من الملح يوميًا، شامل المستخدم في الطعام وتدبيله ليحصل الجسم على الفائدة دون مواجهة أي مضاعفات صحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الصوديوم عنصر غذائي مهم يحافظ علي مايلي:

حجم بلازما الدم

التوازن القاعدي الحمضي

انتقال النبضات العصبية

وظيفة الخلية الطبيعية

وشددت وزارة الصحة والسكان علي أن المصدر الرئيسي للصوديوم في نظامنا الغذائي يتمثل في ملح الطعام .

الصحة تحذر من الإفراط في الملح

وحذرت وزارة الصحة والسكان ، من الإفراط في تناول ملح الطعام لما يسببه من مشكلات كبيرة خاصة مع مرضي ارتفاع ضغط الدم والذي بدوره يؤدي الي السكتة.