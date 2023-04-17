حسام موافي: إذا طبيب فتح عيادة وكتب لعلاج الانتفاخ مصر كلها هتروحله.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من العصبية والمياه الغازية.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "100% من المصريين يعانون من مرض الانتفاخ"، موضحا: "إذا طبيب فتح عيادة وكتب عليها عيادة الانتفاخ مصر كلها هتروحله".

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: "الانتفاخ عرض وليس مرضا، و القولون العصبي هو السبب في الانفتاح".



وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: " الانتفاخ يعاني منه 100% من المصريين".